أمير فخر الدين : "يونان" جاء من تجاربي مع المنفى والشوق للوطن

قال المخرج السوري أمير فخر الدين، الذي تنحدر عائلته من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل إن فيلمه "يونان" الذي شارك في المسابقة الدولية لمهرجان برلين السينمائي جاء من تجاربه الشخصية مع المنفى والشوق إلى الوطن.

الفيلم، وهو جزء من ثلاثية بدأت بفيلم "الغريب" الصادر عام 2021، من بطولة الممثل والكاتب اللبناني جورج خباز في دور كاتب عربي منفي يجد نفسه في جزيرة ألمانية نائية. ويختتم فخر الدين ثلاثيته بفيلم "الحنين: حكاية في فصولها الأولى".

وقال المخرج ذو الأصول الفلسطينية السورية: "بيتي بحد ذاته [الجولان المحتلة] أصبح منفصلاً عن وطنه وهو سوريا... لا أستطيع الذهاب إلى هناك". مضيفًا "إنه موطن لا أعرفه، ولم أزره قط. كان ذلك في الستينيات، لكنه موطن كنت أحلم به كثيرًا".

وأضاف فخر الدين الذي يعيش الآن في ألمانيا: "إن تجربة المنفى شكلت بطريقة ما فكرة الثلاثية بأكملها، قلت لنفسي: سأستكشف موضوع الوطن".

وقال بطل الفيلم جورج خباز، للصحفيين في العاصمة الألمانية إنه فوجئ عندما عرض عليه الدور لأنه لا يتحدث الألمانية: "لقد ساعدني كثيرًا أن أكون غريبًا عن اللغة وغريبًا عن المكان وغريبًا عن الناس".

وأضاف خباز: "كنت في حالة غريبة للغاية عندما ذهبنا إلى الجزيرة، التي كما ترون هي جزيرة فارغة غريبة ذات عادات طبيعية غير مألوفة".

ويُعد فيلم "يونان"، المدعوم من صندوق البحر الأحمر السينمائي، واحدًا من بين 19 فيلمًا تتنافس على جائزة الدب الذهبي في برلين ، والتي سيتم تسليمها غدًا السبت.