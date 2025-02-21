المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تشهد إطلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب"

شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إطلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب"، خلال الاحتفالية التي نظمتها النيابة العامة، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد شوقي، النائب العام

جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء، والنواب العموم العرب، ولفيف من والقضاة، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.

في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية هذه الاستراتيجية لما لديها من رؤية واضحة وأهداف محددة، وإرتكازها على تطوير العنصر البشري، الذي يُعد أساس تقدم المجتمعات، لافته الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى إشارة البدء بإطلاقه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ومبادرة الرئيس للتنمية البشرية "بداية جديدة"، فكانت إشارة البدء دافع قوى نابع من إرادة سياسية حكيمة، وتبع ذلك تكثيف الجهود من قبل الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة لإصدار القرارات والاستراتيجيات وثيقة الصلة بتطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءته.

وأوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن تحقيق العدالة الناجزة لن يكون إلا من خلال رفع الوعي وتطوير القدرات البشرية، مع مراعاة التحول الرقمي، ومراعاة عدم التمييز وتحقيق الشمولية للجميع، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع أفراد المجتمع، مشيدة باستراتيجية النيابة العامة للتدريب، التي تراعي جميع فئات المجتمع، وتعمل على تحقيق طفرة في العدالة الاجتماعية.