لافروف: الهيمنة الغربية تقترب من النهاية في ظل بزوغ نجم «التعددية القطبية»

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة أن عصر الهيمنة الغربية يقترب من النهاية، بينما يتوجه العالم نحو التعددية القطبية.

وقال لافروف في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية إن "العالم يتغير بشكل جذري ويتجه فعليًا ليصبح متعدد الأقطاب، إن فترة الهيمنة الغربية التي امتدت لخمسمائة عام أصبحت شيئا من الماضي ويجب أن يجد الغرب الشجاعة لقبول هذا الواقع المنطقي. فالمجتمع الدولي لا يريد أن يكون رهينة لقرارات حكام سابقين".

وأضاف أن "هذا الأمر يبدو جليًا اليوم بشكل خاص حينما نحتفل بمرور الذكرى الثمانين للانتصار على النازية والذكرى السنوية الستين لإعلان الأمم المتحدة عن إنهاء الاستعمار الأمر الذي يمثل نقطة انطلاق في حركة الاستقلال في إفريقيا وآسيا وفي الجنوب العالمي بشكل عام".