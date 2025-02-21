في غياب طارق حامد.. أهلي جدة يستعيد الانتصارات بالدوري السعودي بتخطي ضمك

حقق فريق أهلي جدة انتصارًا ثمينًا على نظيره ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

بدأت مباراة ضمك ضد أهلي جدة بضغط قوي من الراقي، حتى تمكن الإنجليزي إيفان توني من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الرابعة، بعد خطأ كارثي من حارس مرمى أصحاب الأرض.

ضمك يخسر على ملعبه من أهلي جدة بدون طارق حامد

وانتهى الشوط الأول بتقدم أهلي جدة بهذا الهدف، لتستمر هذه النتيجة في الشوط الثاني وحتى الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليأتي البرازيلي جالينو ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90+5، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0.

بذلك، استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات في الدوري السعودي، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام النصر بثلاثية مقابل هدفين.

شهدت مباراة ضمك ضد أهلي جدة غياب طارق حامد؛ لعدم الجاهزية الفنية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الجاري 2024-2025.

لم يشارك طارق حامد مع ضمك في الدوري السعودي سوى في مباراتين هذا الموسم، كما ينتهي عقده مع ناديه في صيف 2025.

بتلك النتيجة، رفع أهلي جدة رصيده إلى 41 نقطة، يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما تجمد رصيد ضمك عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.