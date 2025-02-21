ترامب: حضور الرئيس الأوكراني مباحثات السلام مع روسيا ليس ذا أهمية كبيرة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مباحثات السلام مع روسيا ليس "ذا أهمية كبيرة".

وأضاف الرئيس الأمريكي، إن خطتي بشأن غزة جيدة لكنني لا أفرضها وسأكتفي بالتوصية بها فقط.

وعن شعبيته أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استطلاعات الرأي تظهر أنني أحظى بشعبية كبيرة.

في سياق متصل، شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الماضي جولة ثانية من الانتقادات لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقال إنه كان بمقدوره الحضور لإجراء محادثات مع روسيا في السعودية لو أراد ذلك، متهما إياه ببدء الحرب مع موسكو، كما اعتبر أن الوقت قد حان لإجراء انتخابات في أوكرانيا.