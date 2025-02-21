ياميش رمضان في المنصورة.. ميدان الطميهى ملجأ الأسر والبلح العراقي الأكثر مبيعا (صور)

يعد ميدان الطميهى بمدينة المنصورة من أشهر واعرق الميادين الشعبية لبيع ياميش رمضان في المنصورة ، فعلي مدار سنوات طويلة ، تشهد المحلات التجارية بهذا الميدان إقبالا من الأسر المصرية وخاصة ذات الدخل المتوسط لشراء ياميش رمضان.

وتشتهر المحلات التجارية ميدان الطميهى بمدينة المنصورة ، ببيع كميات. كبيرة من المحلات التجارية بالمناطق ، وتصل الي 30 بالمائة تقريبا حيث يتم البيع بسعر الجملة.

ويعد البلح بمختلف انواعة من الأكثر مبيعا " حيث تقبل الأسر علي شرائه ويتراوح سعر كيلو البلح من 20 للبلح الأبريمي الي 50 جنيها للكيلو ،

ويروي الي "البوابة نيوز" محمد عبدالله تاجر ياميش بالميدان ان الاقبال اكثر علي بلح العراقي ويبلغ سعرة 50 جنيها للكيلو ايضا ووبلح سيوة ويبلغ 50 جنيها للكيلو، ويتابع أن الأسعار ارتفعت للمكسرات عن العام الماضي.

ويضيف أن للتجار في المنطقة لا يشترون المكسرات ،لارتفاع أسعارها،حيث ان سعر الكاجو بلغ ٧٠٠ جنيها للكيلو كيلو ، والفسدق ييلغ ٧٠٠ جنيها للكيلو ، فيما يبلغ سعر عين الجمل الخصي ٣٠٠ جنيها للكيلو، وترتفع اسعار كيلو عين الجمل المقشر وسعر مكسرات مشكل كيلو 600 جنيه وفستق وزن 790جنيها، وبندق احمر كيلو 630 جنيها وعين جمل أمريكي 600 جنيها وسعر كيلو كاجو جامبو 800 جنيها ولوز امريكي 560 للكيلو ، ولوز حصي 300 للكيلو ،وبندق حصي 280 جينها.

ويستكمل أن معظم المواطنين يقبلو. علي شراء السلع الغذائية المهمة كالسكر والأرز والزيت واللحوم والبيض والدواجن .

ويتابع: "أسعار التمر بالشوكولاته 250 جراما بلغ سعرها حوالي 46.75 جنيه، وسعر تمر باللوز بوزن 300 جرام حوالى 56.75 جنيه، سعر قمر الدين 250 جرامًا يكون حوالى 49.25 جنيه، وبينما التمر الهندى 400 جرام يصل سعره نحو 32.25 جنيه، التين الجاف وزن 300 جرام يتراوح سعره نحو 77.25 جنيه، وتين مجفف نوع متميز ب 90جنيها، والعرقسوس سريع التحضير 200 جرام يقدر سعره حوالى 66.95 جنيه، ويقدر سعر الزبيب الذهبى المصر من ١٤٠ الي ١٨٠ جنيها للكيلو.

ويبلغ سعر الكيلو من التمر مابين 40 إلى 200 جنيه، المشمش بوزن 200 جرام يتراوح سعره حوالى 149 جنيها، وتبدأ أسعار كيلو القراصيا من 40 إلى 120 جنيها.