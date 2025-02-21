المشدد 5 سنوات لعاطل متهم باستغلال أطفال في أعمال التسول بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الاتجار في البشر، واستخدام أطفال في أعمال السرقة، والتسول بدائرة قسم شرطة المرج.

وذكر أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة أن المتهم ع.ا .م عاطل ارتكب جريمة الاتجار في البشر، حيث قام باستغلال عدد من الأطفال بطريق التهديد، والتعدي عليهم مستخدما القوة والعنف أو استغلال سلطته عليهم وأوهم الأطفال بإعطاء الأموال لهم مقابل الحصول على التسول منهم ومبلغ مالي من سرقة المارة بأسلوب المغافلة، وذلك بقصد استغلالهم في أعمال السرقة .

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم استغل الأطفال، واستخدمهم في العمل القسرى وإجبرهم على العمل بالتسول في أعمال السرقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار إلي أن الأطفال تمكنوا من سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه بمبلغ قدره 2000 جنيه بأسلوب المغافلة.

وقال المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق إنه يستهدف الأطفال من الشارع الذين لا مسكن لهم ولا ملابس ولا أهل ويحتاجون للطعام والمبيت وبالتعرف على المتهم طلب منهم العمل معه مقابل توفير مسكن لهم، وأن الأطفال قبلوا شروط المتهم مقابل العمل، حيث وفر لهم المسكن لكنه دائم التعدي عليهم بالضرب ويستغل صغر سنهم في تنفيذ أوامره وطاعته.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام معلومات تفيد ، قيام عاطل له معلومات جنائية باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على مبالغ مالية، لضعف قوي الاطفال الجسدية وذلك بالضرب والعنف وتحت تهديد السلاح الأبيض ، متخذا من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من استهدافه وإلقاء القبض عليه وبتفتيشه عثر علي سلاح أبيض “مطواة” ومبلغ مالى واعترف أنه حصيلة نشاط الاطفال في التسول وعثر علي 6 أطفال برفقته، وبسؤال الأطفال اعترفوا أن المتهم يقوم باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم بأسلوب المغافلة، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى وارتكاب تلك الوقائع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .