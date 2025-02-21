برلماني فرنسي: نطالب بموقف أكثر حزما ووضوحا لدعم الشعب الفلسطيني سياسيا ومعنويا وماديا

طالب كارلوس مارتينز بيلونجو عضو البرلمان الفرنسي عن حزب "فرنسا الأبية"، بموقف أكثر حزما ووضوحا لدعم الشعب الفلسطيني سياسيا ومعنويا وماديا في ظل المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها قطاع غزة.

وقال كارلوس في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية "إن المخططات الأمريكية الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة يجب أن تواجه بموقف سياسي ودبلوماسي أكثر قوة، وفرنسا باعتبارها قوة دولية مؤثرة يجب أن تسوق تحركا أوروبيا جادا لوقف فكرة تهجير الفلسطينيين خارج القطاع، والعمل على إصدار قرار أممي ملزم ببقاء الفلسطينيين في أرضهم والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين".

وأضاف أن فرنسا تدافع عن حقوق الإنسان والحرية والمساواة دائما، ولا يجب أن نقف صامتين أمام العدوان على الشعب الفلسطيني، ونعمل على تقديم كافة أشكال التعاون والدعم للشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية ودعم عاجل ومستدام إلى المدنيين بقطاع غزة.

وأكد أننا نعمل على تعبئة وحشد شعبي لدعم القضية الفلسطينية ونطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات حاسمة، لافتا إلى أن التظاهرات التي تشهدها عدد من الدول بما فيها فرنسا تعكس حالة الوعي العالمي المتزايد تجاه القضية الفلسطينية ورفض السياسيات الإسرائيلية، مطالبا بمزيد من الدعم للشعب الفلسطيني وعدم التواطؤ مع قوات الاحتلال.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك إجماع دولي على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع، والعمل من أجل إعادة إعمار قطاع غزة وتمكين الفلسطينيين من القيام بذلك وضمان استدامة هذه الجهود.

وقال عضو البرلمان الفرنسي "إن فرنسا تبذل أقصى جهد لمنع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وملتزمة بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتعمل دائما من أجل دعم الشعب الفلسطيني ودخول المساعدات إلى غزة بشكل منتظم".

وأضاف أنه يجب التنسيق بين البرلمان الفرنسي والبرلمانات الأوروبية والدولية لدعم غزة والشعب الفلسطيني ومواجهة أي مخططات إسرائيلية أو أمريكية لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.