الحكم على رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة" لاعب النادي الأهلي.. غدًا

تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة، غدا السبت، الحكم على رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادى الأهلى محمد مجدي "أفشة".

كانت قد قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع بقيمة 13 مليون جنيه.

المتهم أنكر التهم التي وجهها لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة" له، موضحاً أنه كان يستعد لجلب سيارة له من الخارج لكن لظروف طارئة لم يتمكن من ذلك.

من جانبه أكد نجم النادي الأهلي في تحقيقات النيابة أنه حرر شيك بمبلغ 13 مليون جنيه للمتهم بناءً على ثقة مسبقة، لجلب سيارة خاصة له من الخارج، لكنه فوجئ بعد جلب السيارة وعدم رد الشيك، فحاول مع المتهم لرد الشيك أو جلب السيارة لكنه لم يستجب لذلك فقام بتحرير محضر ضده.

التحريات كشفت أن المتهم قام بالاستيلاء على شيك من لاعب الأهلي بحجة جلب سيارة له من الخارج، لكنه لم يوفي بوعده ورفض أيضا رد الشيك، النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت باستكمال التحريات الخاصة بالواقعة.

قال اللاعب "أفشة" خلال التحقيقات إنه قام بتحرير شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير للمتهم لجلب سيارة من الخارج له، وقدم ما يثبت ذلك أمام النيابة، إلا أن المتهم لم يوفي بوعده ورفض رد الشيك إلى لاعب الأهلي، فقام بتحرير محضر ضده للحفاظ على حقه.

تقدم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه، وأجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وتم ضبط المتهم ويتم التحقيق معه فى الواقعة.