تشكيل هجومي لفريق البنك الأهلى لمواجهة الإتحاد السكندرى فى الدورى

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة الإتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز

جاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى :عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع :داو سيريل، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط: سعيدو سيمبورى، سيرجى اكا، محمد ابراهيم، احمد مدبولى

خط الهجوم: اسامة فيصل، ياو انور

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

احمد صبحى، احمد سعيد، احمد ياسر ريان، مصطفى عبد الرحيم، محمد بسيونى، امير مدحت، احمد ربيع، محمد فتحى، احمد النادرى