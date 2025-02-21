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الجمعة 21 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفاصيل قيام أب بقتل نجله الرضيع وفصل رأسه عن جسده بالغربية

مديرية أمن الغربية
مديرية أمن الغربية
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شهدت قرية شبراطو التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية واقعة بشعه حيث تجرد اب من مشاعر الإنسانيه وأقدم علي فعل تأبى الحيوانات القيام به وأقدم علي قتل نجله الرضيع وفصل رأسه عن جسده بعد تعاطية كمية من المواد المخدرة .

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغا بمقتل وذبح رضيع يبلغ من العمر 8 شهور على يد والده بقرية شبراطو مركز بسيون.

علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية  لمكان البلاغ وكشفت المعاينة الأولية والتحديات صحة الواقعة وقيام الاب بقتل طفله الرضيع ثم فصل رأسه عن جسده.


كما كشفت التحريات ان الأب القاتل يعمل في مزرعة مواشي ونفذ جريمته بعد مشادة مع زوجته بسبب تعاطيه المخدرات وقرر الانتقام منها بقتل ابنهما بعد ان قام باصطحابه إلى غرفته واستل سكينًا وذبحه بدم بارد وفصل رأسه عن جسده .

عقب قيام المتهم بتنفيذ جريمته توجه إلى قسم شرطة مركز بسيون لتسليم نفسه معترفا بجريمته.
تم ضبط المتهم ونقل جثة الطفل إلى مشرحة المستشفى العام وأخطرت النيابة العامه التي تولت التحقيق وكلفت بسرعة عمل التحريات اللازمه حول الواقعة وظروفها وملابساتها .

الأجهزة الأمنية المستشفى العام النيابة العامة