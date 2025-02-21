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الجمعة 21 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يحسم مباراة فاركو ومودرن سبورت في الدوري

فاركو
فاركو
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حسم التعادل السلبي نتيجة  مباراة فاركو ضد مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الممتاز. والتي اقيمت على استاد حرس الحدود

بهذا التعادل يحتل فاركو المركز الـ11 برصيد 19 نقطة، فيما يأتي مودرن سبورت في المركز الـ18 برصيد 9 نقاط.

حصل محمد سعيد شيكا حارس مرمى نادي فاركو على جائزة رجل مباراة فريقه أمام مودرن سبورت بالجولة 15 من الدوري الممتاز، على ملعب ستاد حرس الحدود.

كان أحمد  خطاب، المدير الفني  لفريق فاركو، أعلن تشكيل فريقه لمباراة مودرن سبورت،  المقامة حاليًا على ستاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.

جاء تشكيل فاركو  كالآتي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: جيفرسون إينكادا - جابر كامل - أحمد عوض - عزمي غومة

الوسط: محمود عماد - بابا نداي - ياسين محمد - محمد فخري

 

الهجوم: عمرو ناصر - أحمد شريف
 

التعادل السلبي فاركو ومودرن سبورت الدوري الدوري الممتاز