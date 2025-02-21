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الجمعة 21 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رونالدو يعود لقيادة تشكيل النصر أمام الاتفاق في الدوري السعودي

رونالدو نجم النصر
رونالدو نجم النصر السعودي
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أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يبدأ مواجهة الاتفاق، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق النصر بقيادة رونالدو، اليوم الجمعة، نظيره الاتفاق على ملعب الأول بارك، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

عاد رونالدو مجددًا إلى قيادة تشكيل النصر أمام الاتفاق، بعدما غاب عن مباراة العالمي الماضية في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام بيرسبوليس الإيراني.

لعب كريستيانو رونالدو 19 مباراة مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 3 آخرين.

يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 44 نقطة، بينما يأتي الاتفاق في المركز العاشر وفي رصيده 25 نقطة.

تشكيل النصر ضد الاتفاق

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: ماجد قشيش - محمد سيماكان - ايمريك لابورت - نواف بوشل

خط الوسط: علي الحسن - مارسيلو بروزوفيتش - أيمن يحيى

وفي الهجوم: جون دوران - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

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