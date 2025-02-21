زيلينسكي يناقش ضمانات الأمن مع ماكرون وستوب.. ويؤكد أهمية التنسيق بين أوكرانيا وأمريكا وأوروبا

بحث رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب؛ الضمانات الأمنية وأهمية التنسيق بين أوكرانيا وأمريكا وأوروبا.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أن زيلينسكي أجرى اليوم الجمعة محادثات هاتفية مع ماكرون وستوب، وأطلعهم على محادثاته مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص كيث كيليوج.

وقال زيلينسكي - في منشور على منصة "إكس" - إنه أجرى "محادثة جيدة وبناءة للغاية" مع ستوب، جرت خلالها مناقشة ضمانات الأمن وتوريد الأسلحة والذخيرة والاستثمارات في الإنتاج الدفاعي المحلي في أوكرانيا.

وأضاف: "أطلعتُه على لقائنا مع كيث اليوم. نحتاج للعمل معًا: أوكرانيا وأمريكا وأوروبا. وأن نكون معًا على طاولة المفاوضات. خطة مشتركة وخطوات مشتركة هي أساس السلام العادل والمستدام الذي نحتاجه جميعًا وسنحققه بالتأكيد". كما شكر ستوب على عزمه ودعمه الثابت.

وتبع زيلينسكي ذلك محادثة طويلة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أطلع زيلينسكي ماكرون على لقائه مع كيليوج والمحادثات الهاتفية مع قادة آخرين.

وقال زيلينسكي: "يجب أن تكون إجراءات أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا متناسقة. فالموقف المشترك هو أساس تقريب السلام العادل. كما هو الحال دائمًا، كانت المحادثة مع إيمانويل بناءة. لقد قمنا بتنسيق مواقفنا وخططنا المشتركة والخطوات التالية بوضوح. ناقشنا بالتفصيل وجهات نظرنا حول ضمانات الأمن. والسلام العادل والدائم هو هدفنا المشترك. نحن نعمل معًا لتحقيقه. كما يجب أن يعمل الشركاء".

وشدد على أن هيكلية الأمن المستقبلية يجب أن تكون قوية حتى لا تتمكن روسيا من مهاجمة أي أحد مرة أخرى. وأضاف: "هذا يمكن ضمانه. شكرًا لك إيمانويل على نصائحك ودعمك".

وكان كيث كيليوج قد وصل إلى كييف - في 19 فبراير - حيث التقى لاحقًا بزلكينسكي لمناقشة ضمانات الأمن الفعالة وعودة الأسرى.