كاتب صحفي: مدبولي نقل الموقف المصري لجوتيريش تجاه القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي محمد علي حسن، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نقل الموقف الرسمي لمصر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال لقائهما بمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، فيما يخص غزة والقضية الفلسطينية بوجه عام وإعادة إعمار قطاع غزة، وما يتعلق بمراحل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى و المحتجزين الذي نجحت مصر فيه مع الوسطاء.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الجهود المصرية لقت الكثير من الإشادات منها “جوتيريش”، الذي يثمن دائمًا الجهود المصرية، سواء على مستوى المساعدات أو الدعم المصري المستمر والموقف الثابت من القضية الفلسطينية والتدويل للقضية الفلسطينية وجهود حل الدولتين، الذي تبنته مصر منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتابع: «هناك اتصالات كثيرة أجريت ما بين الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذه الفترة، وكان خلال هذه الاتصالات الكثير من التوافق والتأكيد على الموقف المصري وتدعيمه دوليًا من قبل الأمم المتحدة، وقام الأمين العام للأمم المتحدة بزيارة مصر خلال الفترة الماضية أكثر من مرة، ومنها حضوره لقمة القاهرة للسلام بعد أيام قليلة من بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقام بزيارة معبر رفح، مؤكدًا على أن مصر تقوم بجهود جبارة لإدخال المساعدات إلى المدنيين في غزة».