محمود شكوكو.. "جلباب وطاقية وتمثال" بصمات إنسانية وفنية لرحلة رائد المونولوج

تحل اليوم الموافق ٢١ فبراير، ذكرى وفاة الفنان الراحل محمود شكوكو، والذي ترك أثراً على مستوى الفن والإنسانية، وشكل وجدان وبصمة في تاريخ الفن المصري والعربي.

سر كلمة شكوكو

تعود واقعة تسمية شكوكو بهذا الإسم إلى جده، والذي كان يعشق تربية الديوك الرومية، وأثناء عراك الديوك مع بعضها البعض كان أحدهم يطلق صياح وكأنما يقول "ش كو كو" ، وهو ما لفت أنظار الجد وأعجبه كثيراً وأولى الديك إهتمام كبير، وبعد مولد محمود تمسك الجد بإسم شكوكو، والاب بإسم محمود، وإرضاء للإثنين تم تسميته محمود شكوكو إسم مركب.

الميلاد والنشأة

ولد الطفل محمود شكوكو عام ١٩١٢، بمنطقة الدرب الاحمر بالقاهرة وهو حي له عراقة وأصالة على المستوى الشعبي، وساهم بتشكيل جزء من وجدان الفتى الصغير.

بدأ الطفل الخروج للحياة العملية مبكراً، وعمل مع والده فى ورشة النجارة، ولم يتعلم القراءة والكتابة، وكانت بوادر الموهبة تظهر منذ صغره، فكان يعشق التقليد الشخصيات والمحاكاة للمواقف، وكان يقدم ما يشبه الإسكتش لكل المواقف التي علقت بذهنه، ويقوم بنسج خيال لمواقف محتمله حال حدوثها من شخص معين، بشكل كوميدي وساخر، إلى جانب أنه كان سريع جداً بالعمل ويملك خفة حركة يشهد له بها الجميع.

البداية الفنية

إلتحق شكوكو بفرقة على الكسار وشارك فى العروض المسرحية بالإستعراض والمونولوج، وشكل فرقة إستعراضية مع ثريا حلمى وسعاد مكاوى، وقدموا العديد من الإستعراضات وفنون المونولوج الناجحة فى ذلك الوقت، وقدم أحد أهم الإسكتشات الفنية على مدار التاريخ الفنى، وهى إسكتشات الأراجوز والتى عاصرها أجيال وأجيال وكانت تمثل عروض لكل أفراد الأسرة ولاقت قبول ونجاح كبير.

تفاصيل الشخصية الأشهر

إشتهر الفنان محمود شكوكو بالزى الخاص به بالجلباب "والطاقية"، وهو ما ساهم فى إنتشاره فى كل ربوع مصر، وشعر معه الناس بحالة من التماس الروحي والعقلي والوجداني، لتوحد التفاصيل والتشابه فيما بينهم، وكان يعد فنان الشعب بكل جداره.

ملحمة فنية وأثر إنساني

أصبح مونولوج شكوكو علامة فنية مسجلة، ووصل إلى حد أن تم نحت مثال لشكوكو، وفى لقاء تلفزيونى لأبن الفنان شكوكو أكد أن المقاومة الشعبية للإنجليز أطلقت شعار "شكوكو بإزازة"، وهو بسبب أن المقاومة كان تحتاج إلى الزجاجات الفارغه، وللحصول عليها من المواطنين أطلقوا حملة تمثال شكوكو بزجاجه فارغه.

وتابع " والدى كان شيك جدا، والزى ده كان للشغل بس وعايز أى منتج يمشى حط عليه صورة شكوكو، وانا والدى رغم أنه متعلمش لكن علم نفسه بنفسه، وجدى كان رفض شغله وكان عايزه يفضل نجار" .

وإختتم "كان نجار شاطر جداً وكان بياخد قرشين ساخ فى اليوم، ودى يومية جامدة جدا بس هو عشان صنايعى شاطر جداً، ومره شاف اعلان إن شركة صدناوى بتفتح فروع فى المحافظات، وعايزين نجارين قدم وطلع الأول".

أبرز أعماله الفنية

قدم شكوكو أعمال فنية كثيره أبرزها فيلم "نور الدين والبحاره الثلاثة" ، "قتلت ولدى" ، "يوم فى العالى" ، "يحيا الفن" ، "عنتر ولبلب" ، "صراع مع الحياة" ، "سجن العذارى" ، "الغجرية" ، "زقاق المدق" ، "حرامى الورقة" ، ومن المونولوج قدم "اسكتشات الاراجوز" ، "أنا زقزوق أنا المزقزق" ، "حلو يا حلو" ، "جدى وأبويا" ، "خدها الغراب وطار" .