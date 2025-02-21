محافظ سوهاج يتفقد إحدى شركات الإنتاج والتوزيع الداجني بحي الكوثر

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية اليوم بحي الكوثر، بتفقد إحدى شركات الإنتاج والتوزيع الداجني.

وخلال الزيارة، اطلع المحافظ على سير العمل داخل الشركة، كما تفقد أبرز المنتجات التي يتم تصنيعها، ومنها بيض المائدة الأورجنك، وهو أحد المنتجات التى يتم توريدها إلى كبرى المطاعم والفنادق، وقد وجه المحافظ بسرعة توريد ذات المنتج إلى منافذ "أهلا رمضان"، ومنافذ سوق اليوم الواحد بنطاق المحافظة بسعر 155 جنيهًا فقط للطبق، وذلك ضمن خطة المحافظة لتقديم أفضل مستوى من المنتجات المحلية وتوفيرها بأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق.

وأكد المحافظ أهمية الالتقاء بالمستثمرين والتعرف على احتياجاتهم والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم، مشيرًا إلى دعم المحافظة المستمر لكافة المشروعات التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار رؤية المحافظة لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة.

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