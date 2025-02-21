ads
الجمعة 21 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد إحدى شركات الإنتاج والتوزيع الداجني بحي الكوثر

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية اليوم بحي الكوثر،  بتفقد إحدى شركات الإنتاج والتوزيع الداجني.

وخلال الزيارة، اطلع المحافظ على سير العمل داخل الشركة، كما تفقد أبرز المنتجات التي يتم تصنيعها، ومنها بيض المائدة الأورجنك، وهو أحد المنتجات التى يتم توريدها إلى كبرى المطاعم والفنادق، وقد وجه المحافظ بسرعة توريد ذات المنتج إلى منافذ "أهلا رمضان"، ومنافذ سوق اليوم الواحد  بنطاق المحافظة  بسعر 155 جنيهًا فقط للطبق، وذلك ضمن خطة المحافظة لتقديم أفضل مستوى من المنتجات المحلية وتوفيرها بأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق.

وأكد المحافظ أهمية الالتقاء بالمستثمرين والتعرف على احتياجاتهم والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم، مشيرًا إلى دعم المحافظة المستمر لكافة المشروعات التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار رؤية المحافظة لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة.

 

1000047663
1000047663
1000047660
1000047660
1000047654
1000047654
1000047657
1000047657
1000047651
1000047651
1000047648
1000047648
الاقتصاد الوطني الاقتصاد المحلي اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج القطاع الخاص المنتجات المحلية بيض المائدة توفير فرص عمل جديدة حى الكوثر