زي النهارده..المملكة المتحدة تنهي الحماية على مصر

تمر علينا اليوم الجمعة الموافق ٢١ شهر فبراير العديد من الأحداث السياسية والرياضية والتاريخية الهامة أبرزها:

عام 1848 كارل ماركس وفريدريك إنجلز ينشران الإعلان الشيوعي.

عام 1921 إننقلاب عسكري في إيران بقيادة رضا بهلوي.

عام 1922 المملكة المتحدة تنهي حمايتها التي فرضتها على مصر عام 1914.

عام 1946 اللجنة العامة للعمال والطلبة المصريين تدعو إلى إضراب عام ضد سلطات الاحتلال البريطاني ردًا على حادثة كوبري عباس التي وقعت يوم 9 فبراير.

عام 1952 طلاب بنغال يموتون في مظاهرات ضد إعتماد الأردية كلغة رسمية وليس البنغالية، ويسمي أهل بنغلاديش هذا اليوم بعيد شهداء اللغة.

عام 1965 إغتيال مالكوم إكس أو الحاج مالك شباز رئيس اتحاد الأفارقة الأمريكان والمتحدث الرسمي لحركة أمة الإسلام أثناء وجوده في قاعة مؤتمرات بمدينة نيويورك.

فيدل كاسترو يؤمم جميع الأعمال في كوبا.



عام 1991 الجيش العراقي يفجر عدد من آبار النفط في الكويت إبان حرب الخليج الثانية.

عام 2012 اليمنيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسًا خلفًا لعلي عبد الله صالح وفقًا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن.

عام 2014 البرلمان الأوكراني يوافق بالتصويت على إطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة والمعارضة يوليا تيموشينكو وكذلك يعزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ويقر انتخابات مبكرة في 25 مايو من السنة المذكورة.

2015 -

الجيشُ التُركيّ ينقل ضريح سليمان شاه جد السُلالة العُثمانيَّة من شمال حلب إلى منطقة أشمة السوريَّة على مسافة 200 متر من الحُدود التُركيَّة، بعد أن كان تنظيم داعش قد هدد بنسفه.

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يتمكن من الفرار إلى عدن بعد الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في صنعاء.

عام 2016 إعصار وينستون أقوى إعصار استوائي تم تسجيله يضرب جزيرة فيجي ويقتل على الأقل 20 شخصا على الأقل.

عام 2021 نوفاك دجوكوفيتش ونعومي أوساكا يفوزان في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب .