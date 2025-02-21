الشوط الأول.. تعادل سلبي بين فاركو ومودرن سبورت

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول مباراة فاركو ضد مودرن سبورت والمقامة حالياً على استاد حرس الحدود

وكان أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، أعلن تشكيل فريقه لمباراة مودرن سبورت، المقامة حاليًا على ستاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.

جاء تشكيل فاركو كالآتي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: جيفرسون إينكادا - جابر كامل - أحمد عوض - عزمي غومة

الوسط: محمود عماد - بابا نداي - ياسين محمد - محمد فخري



الهجوم: عمرو ناصر - أحمد شريف

ويحتل فاركو المركز الـ11 برصيد 18 نقطة، فيما يأتي مودرن سبورت في المركز الـ18 برصيد 8 نقاط.

