رئيس بولندا يبحث مع زيلينسكي سبل تحقيق سلام دائم في أوكرانيا

بحث الرئيس البولندي، أندريه دودا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سبل تحقيق سلام دائم في أوكرانيا.

وقال دودا في تصريح نقله راديو بولندا اليوم الجمعة في نشرته الناطقة بالإنجليزية "أجرينا محادثة صريحة، وقد أبلغت زيلينسكي بأننا نعتقد أنه لا يوجد سبيل أخر لوقف إراقة الدماء وتحقيق السلام الدائم في أوكرانيا إلا بدعم الولايات المتحدة".

وأضاف: "لهذا السبب، اقترحت على زيلينسكي أن يظل ملتزما بمسار التعاون الهادئ والبناء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. كما أنني أثق في أن حسن النية والصدق يشكلان أساس استراتيجية التفاوض الأمريكية".