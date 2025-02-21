هيئة تنشيط السياحة تنظم معرض "أنامل" للحرف التراثية بالإسكندرية

نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية اليوم معرض "أنامل" للحرف التراثية، وذلك تحت إدارة الدكتورة أمل العرجاوي، مدير مكاتب الهيئة بالإسكندرية. شهد الحدث حضور الدكتور وفيق شحادة أبو سيدو، القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، إلى جانب عدد من نواب البرلمان المصري وشخصيات بارزة من المجتمع السكندري.

أُقيم المعرض في حدائق الشلالات البحرية، بالتعاون مع مؤسسة كميت للتنمية وإيرونويل الإسكندرية، بهدف تشجيع الحرف التراثية واليدوية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع هيباتيا للفن، مع اختيار دولة فلسطين كضيف شرف للمعرض.

أكدت الدكتورة أمل العرجاوي أن معرض "أنامل" يُقام سنويًا احتفاءً بالمرأة المصرية ودعمًا للحرفيات الماهرات، بهدف تمكينهن اقتصاديًا ومجتمعيًا. وأعربت عن فخرها باستضافة دولة فلسطين، مما أتاح للزوار التعرف على الصناعات الحرفية الفلسطينية، خاصة فن التطريز الفلسطيني الذي يعكس التراث الثقافي الفلسطيني الأصيل.

وأوضحت أن الحرف اليدوية تمثل جزءًا أصيلًا من التراث المصري، حيث تتميز بتنوع خاماتها وإبداع الحرفيات المصريات، مما يعزز الهوية الوطنية ويدعم الصناعات التراثية من خلال إيجاد فرص تسويقية جديدة للمبدعين.

وأضافت أن المعارض التراثية تسهم في تنشيط السياحة محليًا ودوليًا، من خلال التعريف بالهوية المصرية وإثراء المنتج السياحي بعناصر تراثية قادرة على جذب اهتمام السائحين العرب والأجانب. كما تسهم هذه الفعاليات في خلق أسواق سياحية جديدة تدعم المقصد السياحي المصري وتعزز من مكانته على الخريطة العالمية.