التنسيقية تشارك في فعاليات "منتدى حوار الثقافات" بأبو ظبي

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات اللقاء العربي تحت عنوان "نحو إدارة فاعلة للتعددية والتنوع في المجتمعات العربية" لمنتدى حوار الثقافات، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وافتتح اللقاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حيث أكد أن اللقاء يهدف لتعزيز الحوار وترسيخ التعددية في المجتمعات العربية.

شهد اللقاء ثلاث جلسات رئيسية تناولت مختلف القضايا المتعلقة بإدارة التعددية والتنوع في المجتمعات العربية، حيث ناقشت الجلسة الأولى "إشكاليات إدارة التعددية والتنوع" وحملت الجلسة الثانية عنوان "إدارة التنوع والتعددية: تجارب وخبرات"، والتي تضمنت عرض تجارب عربية متنوعة في تعزيز التعايش السلمي، أما الجلسة الثالثة، فقد جاءت تحت عنوان "رؤية لتعزيز إدارة التنوع والتعددية".

شهد اللقاء مشاركة نخبة من المفكرين والإعلاميين وقادة الرأي من مختلف الدول العربية، حيث ركزت المناقشات على أهمية بناء جسور الحوار وتعزيز قيم العيش المشترك، وأشرف على ترتيب وإدارة جلسات الحوار سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، و هبة يسري، مدير برامج منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المصريين فى الخارج بالتنسيقية، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالتنسيقية.

