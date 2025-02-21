وفد صحفي مصري يتجول في معهد الطيران المغربي بوابة إفريقيا لصناعة الطيران

زار وفد صحفي مصري معهد الطيران المغربي الدار البيضاء، أحد أبرز المؤسسات التعليمية المتخصصة في مجال صناعة الطيران وصيانة الطائرات في المغرب وشمال إفريقيا.

ويقع المعهد في المدينة الاقتصادية الكبرى بالمغرب، حيث يلعب دورًا محوريًا في تدريب الكوادر المؤهلة لتلبية احتياجات سوق الطيران المحلي والإقليمي.

واطّلع الوفد على البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، والتي تشمل صيانة الطائرات، إدارة المطارات، الطيران المدني، وغيرها من التخصصات المرتبطة بصناعة الطيران.

كما تعرف الصحفيون على الشراكات الدولية التي يعقدها المعهد مع مؤسسات عالمية مثل وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)

والتي تهدف إلى تعزيز جودة التدريب وتوفير شهادات معتمدة عالميًا، مما يتيح للخريجين فرص عمل داخل المغرب وخارجه.

وخلال الزيارة، التقى الوفد مدير الدراسات بالمعهد، سفيان رمزي الذي قدم شرحاً تفصيلياً حول مدة الدراسة التي تتراوح بين 6 إلى 32 أسبوعًا حسب التخصص، إضافة إلى البنية التحتية الحديثة التي تشمل مختبرات متطورة، ورش عمل مجهزة، وطائرات تدريبية تساعد الطلاب على اكتساب الخبرة العملية اللازمة

استعرض الوفد برامج صيانة الطائرات التي يقدّمها المعهد، والتي تشمل تدريب الطلاب على أحدث التقنيات والمعدات باستخدام أدوات محاكاة متطورة، مما يعزز مهاراتهم العملية في صيانة وإصلاح الطائرات، حيث تُعتبر الصيانة عنصرًا أساسيًا في سلامة الطيران، ويساهم المعهد في تخريج فنيين مؤهلين للعمل في كبرى شركات الطيران.

وشملت الجولة الاطلاع على رؤية المعهد لمواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع الطيران، والتحديات التي يواجهها مثل التمويل والمنافسة الدولية، بالإضافة إلى طموحه في توسيع برامجه التدريبية، تحديث مناهجه، وتعزيز شراكاته الدولية لرفع مستوى الاعتماد الأكاديمي والمهني.

واختتمت الزيارة بتأكيد الصحفيين على أهمية المعهد كوجهة تعليمية رائدة في مجال الطيران، ودوره في تأهيل جيل جديد من المهندسين والفنيين القادرين على دعم صناعة الطيران محليًا ودولياً، مما يفتح أمامهم آفاقًا واسعة لمستقبل مهني واعد في هذا القطاع الاستراتيجي.

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