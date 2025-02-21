نائبة تنسيقية الأحزاب تلقي محاضرات حول «الحوكمة في إدارة الأزمات»

شاركت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كمتخصص في إدارة المخاطر والأزمات، في الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية في نسختها الرابعة التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الخارجية.



وقامت النائبة غادة علي، بإلقاء محاضرات حول «الحوكمة في إدارة الأزمات».

كما شاركت نائبة التنسيقية في فعاليات الحفل الختامي للبرنامج التدريبي بحضور د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومساعدي وزير الخارجية، ‎ووجهت خلال كلمتها الشكر إلى الدكتورة منال عوض، على تنظيم هذه الدورة التدريبية المتميزة وأعربت عن تقديرها لوزارة الخارجية على الإعداد والتنظيم المشرف الذي يعكس مكانة مصر في تأهيل الكوادر الأفريقية.



‎كما أعربت دكتور غادة علي، باسمها واسم البرلمان المصري، عن فخرها بهذا التعاون المثمر بين مصر والقارة الأفريقية، والتوسع الاستراتيجي لمصر بقوتها الناعمة التدريبية والأكاديمية داخل العمق الإفريقية العابرة للحدود خاصة في ظل الأزمات التي يمر بها العالم».



وأكدت أهمية تبادل الخبرات بين مصر وأفريقيا، مشيدة بالكفاءات والخبرات الأفريقية المشاركة في الدورة، والتي تعكس الشفافية والنزاهة في عملية الاختيار.

