أوقاف الشرقية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع مراكز المحافظة

أعلن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية عن بدء حملة نظافة مكثفة لتهيئة المساجد على مستوى المحافظة و ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف و ذلك لضمان

جاهزيتها لاستقبال المصلين على مدار اليوم، وتوفير سبل الراحة لهم من خلال استكمال أعمال الصيانة والتطوير، وتنفيذ حملات نظافة شاملة في مختلف المحافظات، في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك .

ومن جانبه أشار الدكتور محمد حامد ابراهيم وكيل وزارة الأوقاف إلى مشاركة جميع مراكز المحافظة بفاعلية واسعة، حيث تم تنظيف المساجد، وفرشها بالسجاد، وتزيينها بالأنوار والزينة، لإضفاء أجواء روحانية تبعث على البهجة والسرور، استعداداً لاستقبال الشهر الكريم، الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من المصلين يوميا، إلى جانب إقامة الاعتكاف في العشر الأواخر.

وتواصل المديرية جهودها لضمان تقديم أفضل الخدمات لرواد المساجد، وتعزيز دورها الإيماني والمجتمعي خلال الشهر الفضيل، وتؤكد الوزارة من خلال هذه الجهود حرصها على تهيئة بيوت الله -عز وجل- لاستقبال ضيوف الرحمن في أجواء إيمانية.