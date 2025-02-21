

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سلسلة إفتتاح معارض " أهلاً رمضان " بمختلف المدن والمراكز حيث قام المحافظ بإفتتاح معرض مدينة أبو سمبل السياحية بمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة ، والذى يضم كافة السلع الغذائية والإستهلاكية من اللحوم والدواجن والبقوليات والبقالة والخضروات والفاكهة ، وياميش رمضان بتخفيضات تصل لأكثر من 30 % .

محافظ أسوان يفتتح معرض " أهلاً رمضان " بمدينة أبو سمبل السياحية

وأثناء تفقده لأقسام المعرض بالشركة برفقة القيادات التنفيذية ، أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالمشاركة المتميزة لشركاء النجاح من الشركة المصرية لتجارة الجملة ، والتي تدعم 12 معرض " أهلاً رمضان " ، وأيضاً مديرية التموين والغرفة التجارية ، واللذان يساهمان فى دعم 10 معارض ، فضلاً عن 7 معارض أهلية وحزبية .

توفير السلع بأسعار مخفضة لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية

ولفت محافظ أسوان إلى أهمية هذه المعارض فى توفير السلع بأسعار مخفضة لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين ، وخاصة من الأسر الأكثر إحتياجاً ومحدودى الدخل .

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