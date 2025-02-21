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الجمعة 21 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

النمسا: لا مفاوضات لإنهاء الحرب دون مشاركة أوكرانية

الحرب الروسية
الحرب الروسية
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شددت النمسا على ضرورة إجراء مفاوضات إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بمشاركة مباشرة من أوكرانيا، مؤكدة أن السلام يجب أن يكون "عادلًا وغير مفروض" على الأوكرانيين.

وأفادت وزارة الشئون الأوروبية والخارجية النمساوية - في تعليق لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - بأن 24 فبراير يصادف مرور ثلاث سنوات على بدء الحرب ضد أوكرانيا؛ و"مثل أي حرب، يجب أن تنتهي على طاولة المفاوضات".

وأكدت الوزارة أنه من حق أوكرانيا أن تقرر "متى وأين وكيف" سيتم التوصل إلى السلام.. وقالت الوزارة: "الأمر متروك للأوكرانيين لتحديد توقيت وشروط السلام. لا مفاوضات بشأن أوكرانيا دون أوكرانيا".

وفي الوقت نفسه، استمرت الجهود الأمريكية لتحقيق تسوية، حيث أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم "التقدم بسرعة" نحو إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب وإحلال السلام في أوكرانيا، مع اتخاذ خطوات لتسهيل التسوية.

يُذكر أن وفودًا أمريكية وممثلي روسيا، قد عقدوا محادثات في 18 فبراير في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

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