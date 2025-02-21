سياسيون أيرلنديون يقاطعون زيارة البيت الأبيض السنوية بسبب خطة ترامب بشأن غزة

قال شين فين، أكبر حزب معارض في أيرلندا، اليوم الجمعة، إنه لن يقوم بالزيارة السنوية والتقليدية إلى البيت الأبيض احتجاجا على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهجير سكان قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقالت زعيمة الحزب ماري لو ماكدونالد، في دبلن، إنها لا تستطيع زيارة واشنطن "بينما كان هناك تهديد بالطرد الجماعي للشعب الفلسطيني."

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زميله لها في الحزب، قالت: "هناك عبء علينا أن نتصرف عندما نعتقد أن الإدارة الأمريكية مخطئة بشكل كارثي، خاصة في حالة فلسطين."

وتتم دعوة الحكومة الأيرلندية والسياسيين المعارضين بشكل سنوي وتقليدي إلى البيت الأبيض كل عام في اليوم الوطني لأيرلندا في 17 مارس، ويرون الاحتفالات كمناسبة للتواصل الدبلوماسي.

كانت أيرلندا من أشد المنتقدين لسلوك إسرائيل خلال عدوانها علي غزة. كما أيدت أيرلندا قضية جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.