بوتين: لابد من امتلاك مفاتيح التكنولوجيا الخاصة لتصدير منتجات عالية الجودة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إنه من الضروري أن تمتلك روسيا مفاتيحها التكنولوجية الخاصة التي تسمح لها بتصدير المنتجات عالية الجودة لا المواد الخام الأولية.

جاء ذلك خلال كلمة بوتين اليوم الجمعة خلال الجلسة العامة لمنتدى التقنيات المستقبلية، وقال الرئيس إنه "يشعر بالخجل" أمام مؤسسي الصناعات الكيميائية بسبب إهدار الإرث السوفيتي لصناعة الكيمياء، وفقا لوكالة “روسيا اليوم” الروسية.

وأشار بوتين إلى أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تم تدمير أهم المؤسسات في هذه الصناعة، ونقل معداتها إلى الخارج أو تحويلها إلى خردة.

وبشأن العلاقة بين الصناعات الكيميائية وصناعة الصواريخ قال بوتين إن الرؤوس الحربية لصواريخ "أوريشنيك" يمكنها تحمل درجات حرارة تعادل درجة حرارة الشمس.

وانتقد الرئيس عدم قيام روسيا بتعدين الليثيوم، برغم أنه "كان بإمكانها أن تقوم بذلك قبل 10-15 عاما".

وأكد الرئيس على ضرورة توفير مزايا للمنتجين الوطنيين الروس في حال عودة المنتجين الأجانب إلى السوق الروسية على أن يتم ذلك بمهارة وعناية وفقا لمتطلبات منظمة التجارة العالمية.