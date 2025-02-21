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الجمعة 21 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

القمة 129.. تعرف على موعد دخول جماهير الأهلي والزمالك استاد القاهرة

استاد القاهرة الدولي
استاد القاهرة الدولي
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كشفت هيئة استاد القاهرة الدولي عن موعد فتح أبواب الاستاد لاستقبال جماهير الأهلي الزمالك قبل مباراة القمة 129 بين الفريقين، المُقرر لها السابعة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الممتاز.


ونشرت هيئة استاد القاهرة، عبر صفحتها على فيس بوك، موعد فتح أبواب الاستاد والذي سيبدأ فى الثانية ظهراً، قبل انطلاق المباراة بـ5 ساعات.

دخول الجماهير استاد القاهرة

ونشرت صفحة استاد القاهرة خط سير جماهير الأهلي والزمالك قبل لقاء الغد، وجاء كالتالي: الدرجة الثالثة يمين من بوابة طريق النصر، و الدرجتين الثانية والثالثة شمال من شارع صلاح سالم، و الدرجتين الأولى يمين والأولى شمال و الـvip من بوابة آل رشدان.

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