الكرة النسائية| حبيبة عصام تحرز هدف التقدم لمصر أمام رواندا في أمم افريقيا

سجلت حبيبة عصام لاعبة المنتخب الوطني هدف التقدم على نظيره المنتخب الرواندي ، لتضمن التقدم للمنتخب الوطني للكرة النسائية في المباراة التي تجمعهم على ملعب كيجالي بالعاصمة الرواندية في مباراة الذهاب للدور الأول في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب الكرة النسائية كالآتي:



في حراسة المرمى حبيبة صبري، في الدفاع إيمان حسن - نورا خالد - ندى عماد - ياسمين عبد العزيز، خط الوسط عهد طارق - أميرة محمد - نور عبد الواحد، وأخيراً الهجوم مهيرة علي - نهى طارق - حبيبة عصام.

وكان قد انتهى منذ قليل الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

لاعبات منتخب الكرة النسائية

يضم منتخب الكرة النسائية كلا من: منار السيد هاني، أميرة محمد عبد الحميد محمد، عهد طارق جميل، ياسمين محمد عبد العزيز، مينا عزت عبد الحميد، مروة توفيق أحمد، حبيبة عصام محمد حافظ، كنزي مجدي عزيز، فرح سمير علي، حبيبة وليد مختار، مهيرة علي محمد، ندى عماد عواد، يارا صبري بسيوني، هالة مصطفى موسى، نور عبد الواحد السيد، ثريا أشرف عبد الله، نورا خالد محمد، رودينا عبد الرسول يحيى محمد، إيمان حسن عبد الرحيم، نهى طارق سيد صابر، حبيبة عماد صبري.



