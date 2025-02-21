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الجمعة 21 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يطمئن على جاهزية وتوافر الطبية والعلاجية بمستشفى أبو سمبل الدولى

محافظ أسوان يطمئن
محافظ أسوان يطمئن على جاهزية مستشفى أبو سمبل
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حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فور وصوله لمدينة أبو سمبل السياحة على تفقد الأقسام المختلفة والعيادات الخارجية بمستشفى أبو سمبل الدولى ، بجانب الصيدلية والعناية المركزة والأشعة والغسيل الكلوى للاطمئنان والتأكد من جاهزيتها وتوافر الخدمات الطبية والعلاجية بها لإستقبال أى حالات طارئة وضمان سرعة التعامل معها ، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية مع رصيد كاف  من أكياس الدم.

محافظ أسوان يطمئن على جاهزية وتوافر الطبية والعلاجية بمستشفى أبو سمبل الدولى

جاء ذلك فى ظل الجهود المبذولة لتهيئة كافة الأجواء أمام الأفواج السياحية والزائرين المشاركين فى إحتفالات مهرجان تعامد الشمس .

وأثناء جولته التفقدية برفقة القيادات التنفيذية ، شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة إنتظام الأطباء الإستشاريين والنواب فى جميع التخصصات من أجل تقديم خدمة صحية بجودة عالية لأهالى أبو سمبل والزائرين لها .

تواجد فرق الإنتشار السريع لعربات الإسعاف والحماية المدنية

وكلف محافظ أسوان بأن يتوازى مع ذلك تواجد فرق الإنتشار السريع لعربات الإسعاف والحماية المدنية سواء فى منطقة معبدى أبوسمبل أو بباقى الشوارع والميادين لتقديم الخدمات العاجلة على الوجه الأكمل .

وأشاد المحافظ بالمستوى الراقى الذى أصبحت عليه المستشفى لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة العالية .

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