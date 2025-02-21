"الحركة الوطنية" يفتتح معرض توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

افتتح المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، معرض محاربة الغلاء بمدينة العاشر من رمضان للسلع الأساسية وتفقد اجنحة المعرض وسط حضور كبير من المواطنين.

يهدف المعرض إلى مكافحة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وذلك في إطار الجهود الحكومية والمجتمعية لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وشارك في الافتتاح الدكتور أحمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس الحزب، النائب عبدالإله عبد الحميد أمين التنظيم، هشام الهرم الأمين العام المساعد، وخالد العوامي متحدث الحزب.

وقام بالإشراف علي تنظيم المعرض محمد كارم أمين السياحة العلاجية بالحزب، وماري غالي مساعد أمين السياحة العلاجية إلى جانب عدد من القيادات الحزبية.

