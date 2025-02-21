نشوب حريق في كوبري مشاة المؤسسة بشبرا الخيمة

نشب منذ قليل حريق بكوبري مشاه المترو بالمؤسسة بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وتولت الجهات المعنية التحقيق، حيث أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة و ملابستها و انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بكوبري مشاه المترو بالمؤسسة بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتولت الجهات المعنية التحقيق.

من جانبه أكد مصدر مسئول في محافظة القليوبية، أن الحريق نتج عن نشوب حريق في قمامة داخل الكوبري نتج عنه حريق محدود، جرى السيطرة عليه.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة الكوبري، والوقوف على حجم الأضرار التي لحقت به.