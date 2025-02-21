تشيلسي في مواجهة متوازنة.. نتائج قرعة دور الـ16 ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الجمعة، عن مواجهات قوية ومثيرة.

حسمت 8 أندية تأهلها إلى دور الـ16 ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بشكل مباشر، على رأسها تشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي، بجانب أندية: فيتوريا جيماريش البرتغالي، رابيد فيينا النمساوي، نادي دجورجوردينس السويدي، لوجانو السويسري، ليجيا وارسو البولندي، سيركل بروج البلجيكي.

بينما وصلت الفرق الثمانية الأخرى إلى دور الستة عشر بعدما اجتازت نظيرتها في الملحق المؤهل لثمن النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي، وهم: ريال بيتيس الإسباني، كوبنهاجن الدنماركي، ياجيلونيا بياويستوك البولندي، تساليه السلوفيني، باناثينايكوس اليوناني، بوراتس بانيا لوكا البوسني، بافوس القبرصي، مولده النرويجي.

وأوقعت القرعة، تشيلسي في مواجهة متوازنة أمام كوبنهاجن الدنماركي، بالإضافة إلى فيورنتينا الإيطالي ضد باناثينايكوس اليوناني، وريال بيتيس الإسباني أمام فيتوريا جيماريش البرتغالي.

ويعد تشيلسي، بطل دوري أبطال أوروبا 2012، أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم، بعد أن تصدر مجموعته في مرحلة الدوري.

نتائج قرعة دور الـ16 في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن ضد تشيلسي

مولده ضد ليجيا وارسو

بافوس ضد دجورجوردينس

بوراتس بانيا لوكا ضد رابيد فيينا

ريال بيتيس ضد فيتوريا جيماريش

ياجيلونيا بياويستوك ضد سيركل بروج

تساليه ضد لوجانو

باناثينايكوس ضد فيورنتينا.