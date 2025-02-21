منتخب مصر لكرة السلة يفوز على إفريقيا الوسطى في تصفيات "أفروباسكت"

حقق منتخب مصر الأول لكرة السلة فوزًا مهمًا على نظيره منتخب إفريقيا الوسطى بنتيجة 75-71، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لتصفيات بطولة إفريقيا "أفروباسكت"، والمقامة في مدغشقر خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير الجاري.

جاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: 20-19 لصالح إفريقيا الوسطى

نهاية الشوط الأول: 39-36 لصالح إفريقيا الوسطى

الفترة الثالثة: 59-52 لصالح مصر

نهاية المباراة: 75-71 لصالح مصر

وتسعى مصر لحجز مقعدها في بطولة أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في أنجولا خلال شهر أغسطس المقبل.

شهدت المباراة حضور المستشار محمد محرم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس البعثة، بالإضافة إلى السفيرة رباب سعيد، سفيرة مصر في مدغشقر، وعدد من أبناء الجالية المصرية.

ويستكمل المنتخب مبارياته يوم السبت 22 فبراير بمواجهة مدغشقر في الثالثة عصرًا، قبل أن يختتم مشواره بمواجهة كوت ديفوار يوم الأحد 23 فبراير في السادسة مساءً.

تضم قائمة الفراعنة 12 لاعبًا، إيهاب أمين، يوسف شحاتة، ميدو طه، أحمد عادل، عمرو زهران، يوسف شوشة، خالد عبد الناصر، عمر الشيخ، أنس أسامة، عمر طارق، مصطفى كيجو، ومهاب ياسر.

يقود المنتخب المدير الفني محمد الكرداني، ويعاونه كل من محمد سليم، رامي جنيدي، وأحمد الجارحي في منصب المدربين، بينما يتولى ميدو ربيع إدارة المنتخب، ومحمد جمال كمخطط للأحمال، وعبد الرحمن الجلاد محلل أداء، وإسلام جمعة في العلاج الطبيعي، وعلي موسى مسؤول الاستشفاء.