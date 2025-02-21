اليونايتد يصطدم بمنافس قوي.. نتائج قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، عن مواجهات نارية، أبرزها وقوع مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام منافس قوي.

تأهلت 8 أندية إلى دور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي مباشرة، بعدما احتلت المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري، وهم: لاتسيو الإيطالي، أتلتيك بلباو الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، توتنهام الإنجليزي، آينتراخت فرانكفورت الألماني، أولمبيك ليون الفرنسي، أولمبياكوس اليوناني، وجلاسكو رينجرز الإسكتلندي.

بينما بلغت 8 أندية أخرى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بعدما تأهلت من الملحق المؤهل لدور الستة عشر، وهم: روما الإيطالي، ألكمار الهولندي، ستيوا بوخارست الروماني، بودو جليمت النرويجي، فيكتوريا بلزن التشيكي، ريال سوسيداد الإسباني، أياكس أمستردام الهولندي، فنربخشة التركي.

واكتمل عقد المتأهلين لدور الـ16 في اليوروباليج، لتسفر القرعة عن وقوع مانشستر يونايتد أمام منافس قوي وهو ريال سوسيداد الإسباني الذي يقدم مستويات جيدة في الدوري الأوروبي والليجا هذا الموسم.

كما تعد أبرز مواجهات ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بين روما وأتلتيك بلباو، وتوتنهام ضد ألكمار، وأياكس أمام آينتراخت فرانكفورت فريق النجم المصري عمر مرموش القديم.

نتائج قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي

بودو جليمت (النرويج) × أولمبياكوس (اليونان)

فيكتوريا بلزن (التشيك) × لاتسيو (إيطاليا)

ألكمار (هولندا) × توتنهام (إنجلترا)

أياكس (هولندا) × آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

فنربخشة (تركيا) × رينجرز (إسكتلندا)

روما (إيطاليا) × أتلتيك بلباو (إسبانيا)

ستيوا بوخارست (رومانيا) × ليون (فرنسا)

ريال سوسيداد (إسبانيا) × مانشستر يونايتد (إنجلترا).

مواعيد مباريات دور الـ16 في الدوري الأوروبي

تقام مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، يوم الخميس 6 مارس المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يوم 13 من نفس الشهر.

بينما تقام مباريات ربع النهائي، يومي 10 و17 أبريل، ونصف النهائي 1 و8 مايو، فيما تقام المباراة النهائية يوم 21 مايو على ملعب سان ماميس في مدينة بلباو الإسبانية.