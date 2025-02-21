التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخب الكرة النسائية ورواندا

انتهى منذ قليل الشوط الأول الذي يجمع بين منتخب الكرة النسائية ورواندا ، في مباراة الذهاب للدوري الأول بتصفيات كأس افريقيا، بملعب كيجالي بيليه المغطى بالنجيل الصناعي بالعاصمة الرواندية.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين .

القناة الناقلة لمباراة منتخب الكرة النسائية و رواندا

تبث قناة رواندا الرياضية من خلال بث مباشر على اليوتيوب المباراة المقامة بالعاصمة الرواندية بين منتخب الكرة النسائية ومنتخب رواندا.

لمشاهدة المباراة اضغط الرابط التالي :

https://www.youtube.com/live/1bgjaxoNxR0?si=Wx-_RZe0Sec3CWXA

وجاء تشكيل المنتخب النسائي كالاتي :

بينما جاء تشكيل رواندا كالاتي :

لاعبات منتخب الكرة النسائية

يضم منتخب الكرة النسائية كلا من: منار السيد هاني، أميرة محمد عبد الحميد محمد، عهد طارق جميل، ياسمين محمد عبد العزيز، مينا عزت عبد الحميد، مروة توفيق أحمد، حبيبة عصام محمد حافظ، كنزي مجدي عزيز، فرح سمير علي، حبيبة وليد مختار، مهيرة علي محمد، ندى عماد عواد، يارا صبري بسيوني، هالة مصطفى موسى، نور عبد الواحد السيد، ثريا أشرف عبد الله، نورا خالد محمد، رودينا عبد الرسول يحيى محمد، إيمان حسن عبد الرحيم، نهى طارق سيد صابر، حبيبة عماد صبري.