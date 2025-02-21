وزير الشباب يفتتح فرع نادي جراند الرياضي بالغردقة

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، فرعًا جديدًا لنادي جراند الرياضي في محافظة البحر الأحمر، بتكلفة إجمالية قدرها 6 ملايين جنيه. وتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة 3.5 مليون جنيه، بينما سيتم استثمار المبلغ المتبقي، وقدره 2.5 مليون جنيه، في المرحلة الثانية.



وقال صبحي: "إننا نسعى جاهدين لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير الرياضة في جميع أنحاء الجمهورية، ونحن واثقون من أن هذا المشروع سيساهم في تحقيق هذا الهدف. كما أننا حريصون على التواصل المباشر مع الشباب والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم."

حضر الافتتاح كل من فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وممدوح خليفة وكيل المديرية للرياضة وشيرين صفوت وكيل المديرية للشباب.

تتضمن المرحلة الأولى من المشروع إنشاء ملعبين خماسيين، أحدهما طبيعي والآخر صناعي، بالإضافة إلى كافتيريا مجهزة، ودورات مياه، ومكتب إدارة، ومخزن. كما يشمل المشروع ملعبًا ترابيًا سيتم تنجيله طبيعيًا، وأسوارًا من السلك الشبك والأسوار الحرير.

من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء ملعب بادل، وملعب متعدد الأغراض، وملعب خماسي آخر بنجيل طبيعي.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة المشروعات القومية التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، والتقي مع أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في مختلف الألعاب، بالإضافة إلى أعضاء أندية التطوع، وأندية الفتاة والمرأة، وفرق الكشافة، وشباب الكيانات الشبابية، وأبطال الكاراتيه والكيك بوكسينج وألعاب القوى الحاصلين على مراكز متقدمة في بطولات دولية.

بلغ إجمالي عدد الشباب والفتيات المشاركين في اللقاء حوالي 200 شاب وفتاة.



يأتي هذا المشروع في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في مصر، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة مختلف أنواع الرياضات في منشآت حديثة ومتطورة. كما يساهم المشروع في تنشيط الحركة الرياضية في محافظة البحر الأحمر، واكتشاف المواهب الشابة في مختلف الألعاب.