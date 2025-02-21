فيديو وانفوجراف.. حصاد وزارة العمل خلال 7 أيام

نشرت وزارة العمل، اليوم الجمعة "فيديو" و"انفوجراف" يرصد حصاد "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية، شهد هذا الأسبوع الإعلان عن العديد من فرص العمل بالخارج، والداخل في إطار خطة الوزارة نحو توفير فرص عمل لائقة للكوادر المصرية، ودعا السيد محمد جبران الكوادر المصرية التي تنطبق عليها الشروط بالدخول على الموقع الرسمي للوزارة لمعرفة كافة التفاصيل، و التقديم على هذه الفرص ،كما شهد هذا الأسبوع تسليم 36 عقد عمل لمدربين مصريين للعمل في أحد الأندية الإماراتية.

كما شهد الوزير بعض الاختبارات النظرية والعملية للمرشحين على تلك الفرص الجديدة، ما شهد الوزير هذا الأسبوع العديد من القرارات التي تخص استمرار تقديم كافة أشكال الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة.

وشارك وزير العمل محمد جبران في المؤتمر السنوي الذي عقدته مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي.

كما شارك الوزير جبران، مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ،والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، في افتتاح "معرض أهلا رمضان "، للسلع الغذائية ومستلزمات رمضان في منطقة ميدان باب الشعرية بالقاهرة.

واستقبل وزير العمل ،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة،لبحث التعاون في مجالات تنقل الأيدى العاملة المصرية، والتدريب المهني، وذلك في إطار تبادل الخبرات "المصرية – الألمانية".

كما استقبل وزير العمل إيواي فوميو سفير اليابان لدى جمهورية مصر العرب والوفد المرافق له، وذلك بحضور د.ممدوح العربي نائب رئيس مجلس إدارة شركة العربي، وذلك للتباحث بشأن مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك ،خاصة في مجالات التدريب وتنقل الأيدي العاملة ..وبـ"الفيديو كونفرانس"، ألقى وزير العمل ،كلمة ،في ورشة العمل الإقليمية المُنعقدة في القاهرة، حول " تغير المناخ والانتقال العادل الشامل للجنسين في مصر "،التي نظمتها منظمة العمل الدولية، بحضور إيرك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

كما أكد محمد جبران وزير العمل،هذا الاسبوع ، على أن جهود "الوزارة" بشأن مواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال ،وتوفير الحماية الإجتماعية لهم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و التزامها بمعايير العمل الدولية في هذا الشأن ،وفي سياق الخطة الوطنية لمواجهة تلك "الظاهرة" التي يُعاني منها العالم أجمع ،جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الإجتماع الثامن للجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الاطفال ،ودعم الاسرة في مصر، والمنعقد بالقاهرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..هذا وقد تفقد وزير العمل ،معرض مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2025)،والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،خلال المؤتمر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025" المُنعقد لمدة ثلاثة أيام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة،تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة"، والذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية.

كما شارك وزير العمل، في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمنتدى الدولي الرابع للتعليم الفنى والتكنولوجي «إديوتك إيجيبت 2025» المنعقد بالقاهرة تحت شعار «اصنع مستقبلك».

حيث بدأ الوزير مشاركته بجولة في المعرض، وقال في كلمة رسمية له، إن أهداف المنتدى، تتماشى مع رؤية القيادة السياسية، وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني،وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشرى بالتعاون مع القطاع الخاص.

ومن أهم الأخبار الخاصة بالوزارة هذا الأسبوع،اعلان الوزير عن إعتماد نقابة عمالية عامة،و عدد من اللجان النقابية الجديدة، والتي وافقت "الوزارة " - بصفتها الجهة الإدارية- على تأسيسها ،وذلك خلال الفترة من إبريل 2024، وحتى فبراير 2025، وعددها 6 لجان، ونقابة عامة، بالإضافة إلى لجنتين تقدمتا بطلب تأسيس، بينما لم تقوم -حتى الآن- باستكمال الأوراق التأسيسية الخاصة بهما، تمهيداً لاعتمادهما.

وأشار إلى أن الموافقة على تأسيس هذه اللجان بعد استكمال مستنداتها طبقا للقانون ، يؤكد التزام الدولة المصرية بالحريات النقابية،ومعايير العمل الدولية التي يوجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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