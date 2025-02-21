أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع متأثرة بانخفاضه عالميا

تراجع سعر الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم بعد أن بدأ سعر الذهب العالمي في التراجع في آخر جلسات تداولات الأسبوع، وهو ما دفع السعر المحلي إلى التراجع اليوم خاصة بعد أن قام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه أمس.



افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم عند المستوى 4125 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون , عند المستوى 4135 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد أن انخفض خلال تداولات أمس بمقدار 25 نقطة أساس، حيث أغلق تداولات الأمس عند 4150 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4175 جنيه للجرام.



التراجع الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي بعد ارتفاعه إلى المستوى 4175 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى منذ العام الماضي ليقترب من المستوى 4200 جنيه للجرام الذي يعد أعلى مستوى تم تسجيله.

يعد هذا التراجع ناتج عن عمليات البيع لجني الأرباح على أونصة الذهب العالمي والتي دفعت معها سعر الذهب المحلي إلى التراجع، من جهة أخرى يظل الاتجاه الصاعد هو المسيطر على تحركات الذهب خلال الفترة الحالية.

قام البنك المركزي المصري أمس بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السابع على التوالي عند 27.25% ليشير إلى تزايد المخاطر المتعلقة بارتفاع معدلات التضخم بسبب السياسات التجارية الأمريكية، وهو ما دفع البنك إلى تثبيت الفائدة.

وفق تحليل جولد بيليون , كانت التوقعات منقسمة بشأن تثبيت أو تخفيض الفائدة، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم بشكل تدريجي خلال الأشهر الأخيرة، ولكن التطورات الحالية دفعت البنك المركزي إلى تأجيل البدء في خفض أسعار الفائدة، خاصة أن التراجع الأخير في التضخم لم يكن مستقر بشكل مستدام.

ولم يتأثر سعر الذهب المحلي بشكل كبير جراء قرار البنك المركزي المصري ليكون تأثير القرار حيادي على سعر الذهب المحلي الذي يعتمد في حركته حالياً على تغيرات سعر الذهب العالمي.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



سجل سعر الذهب العالمي تراجعا خلال تداولات اليوم الجمعة ولكنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع ليسجل ارتفاعا للأسبوع الثامن على التوالي مع استمرار التأثير الإيجابي لاستمرار الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق بسبب المخاوف من تهديدات ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

افتتح الذهب المحلي تداولات اليوم على تراجع ليتبع تحركات الذهب العالمي الذي دخل في تصحيح سلبي قبل نهاية الأسبوع، يأتي هذا في ظل اتباع الذهب المحلي لتحركات السعر العالمي خاصة بعد أن قام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير يوم أمس.

تراجع سعر الذهب العالمي اليوم بعد أن سجل يوم أمس مستوى تاريخي عند 2954 دولار للأونصة وذلك بسبب عمليات البيع لجني الأرباح قبل نهاية الأسبوع بالإضافة إلى رغبة المؤشرات الفنية في التصحيح بعد تحركها في مناطق تشبع بالشراء منذ فترة.

السعر المحلي:



سجل سعر الذهب المحلي عيار 21 أعلى مستوى خلال هذا الأسبوع خلال تداولات الأمس عند المستوى 4175 جنيه للجرام ليقترب من المستوى 4200 جنيه للجرام الذي يعد أعلى مستوى تم تسجيله، وذلك قبل أن يبدأ في التراجع من هذا المستوى ويفتتح تداولات اليوم عند 4125 جنيه للجرام.