مقربون من ترامب ينصحون زيلينسكي بمغادرة أوكرانيا بشكل فوري

يرى مقربون من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه من الأفضل للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المنتهية ولايته، مغادرة البلاد بشكل فوري وعاجل.

ووفق صحيفة "نيويورك بوست" نقلًا عن مصدر مقرب من البيت الأبيض قوله، إن "الخيار الأفضل لزيلينسكي والعالم أجمع هو رحيله الفوري إلى فرنسا".

وبحسب الصحيفة فإن زيلينسكي لديه عدد قليل، إن وجد، من المؤيدين وسط المقربين من الزعيم الأمريكي، حيث قال أحد مسؤولي البيت الأبيض للصحيفة إنه لا يحب زيلينسكي، مشيرا إلى الاضطهاد الذي تعرضت له الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية تحت قيادته كأحد الأسباب.

من جانبه اتهم ترامب كييف بتعطيل الصفقة الخاصة بالمعادن الأرضية النادرة، وقال مستشار الرئيس الأمريكي مايك والز إن الرئيس يشعر بخيبة أمل لأن زيلينسكي لم يتفاوض ولم يوافق على الفرصة التي عرضت عليه لسداد قيمة المساعدات لأوكرانيا.

وأضاف أن العبارات المسيئة التي وجهتها كييف إلى رئيس البيت الأبيض غير مقبولة.

ومن ناحية أخرى، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول آخر في البيت الأبيض قوله: "مثل البابا، أنا لا أؤيد أولئك الذين يحظرون الكنائس"، في إشارة إلى حظر زيلينسكي للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.