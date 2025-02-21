«فندق خمس هموم» في رمضان 2025

انتهت الشركة المنتجة للمسلسل المصري العربي «فندق خمس هموم» للمخرج حسن السيد، من مونتاج وميكساج العمل، وأصبح المسلسل جاهزا للعرض خلال شهر رمضان المبارك 2025، على عدد من القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية.

وفي نفس السياق تم التعاقد مع قناة ليبيا الحدث لعرض المسلسل بشكل حصري، في ليبيا، كما يجري التفاوض مع عدد من القنوات الكبرى في مصر لعرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2025.

تدور أحداث مسلسل «فندق خمس هموم» في إطار اجتماعي كوميدي داخل فندق سياحي، وتعتمد أحداثه على كوميديا الموقف بين الأبطال، والمسلسل مكون من 15 حلقة، تم تصويرهم في مناطق متفرقة بين محافظتي الجيزة ومحافظة الفيوم.

المسلسل يضم نخبة من فناني الوطن العربي في مصر وليبيا والسعودية، حيث يشارك فيه من مصر الفنان مدحت تيخا، حسام داغر، نرمين ماهر، إلهام عبدالبديع، رضا إدريس، أحمد التهامي، نيجار محمد، والفنان منير مكرم، وأحمد صيام، ومن ليبيا يشارك الفنانون عيد سعيد، عبدالسلام الهواري، وديان أبو شعاله ملكة جمال ليبيا، ومن السعودية الفنان بشير غنيم، المسلسل تأليف عبدالباسط الجارد، وإخراج حسن السيد.