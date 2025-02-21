بالصور.. نائب محافظ الأقصر يفتتح المعرض التراثي والملتقى الأول للفنون والإبداع بالصعيد

افتتح الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، اليوم الجمعة، الملتقي الفني الإبداعي التراثي الاول لمكتبات مصر العامة بالصعيد، والمعرض التراثي للحرف اليدوية وإبداعات المحافظات لمكتبات مصر العامة بالصعيد، وذلك ضمن فاعليات ملتقى الأقصر الأول للفنون والأدب والابداع والتراث.

افتتاح معرض فني

ويقام المعرض التراثي للحرف اليدوية الذى يتميز به الموروث الثقافى الصعيدي، تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والسفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، وحضر الافتتاح قيادات تنفيذية وشعبية وسياسية و جامعية وممثلي المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات والقيادات المجتمعية المحلية بالأقصر، ولفيف من القيادات التعليمية والثقافية.

كما شهد الافتتاح حضور أصدقاء المكتبة ومكتبات الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر والوادى الجديد وأسيوط والمنيا، بالتعاون والشراكة مع مبادرة ظواهر المجتمعية المحلية بالأقصر، الشريك الرئيسي للملتقى ومديرية التربية والتعليم بالأقصر، وإدارة الوعى الأثري بمنطقة أثار مصر العليا، والبيت النوبى ومؤسسة المنارة والضحى، ولجنة السياحة الثقافية بالاقصر، ولجنة حفظ التراث الثقافى بمحافظة الاقصر، ومؤسسة مصر المستقبل للتراث والابتكار.

افتتاح ملتقى الأقصر الأول للفنون والأدب والإبداع والتراث

كما افتتح نائب محافظ الاقصر، ومدير صندوق مكتبات مصر العامة ملتقى الأقصر الأول للفنون والأدب والابداع والتراث لمكتبات مصر العامة بالصعيد بقاعة الكالتشوراما بالمكتبة، حيث يعقد الملتقى للمرة الأولى والذى تنظمه مكتبة مصر العامة بالأقصر بهدف تبادل الخبرات وإكتساب المهارات وتلاقى المبدعين من المكتبات العامة بالصعيد (الأقصر – أسوان - البحر الأحمر – قنا – الوادي الجديد – إلمنيا - أسيوط) فى إطار محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠ ٣٠ من اجل إثراء العملية الثقافية بمجتمع الصعيد.

ومن المقرر أن يستمر الملتقى لمدة يومين يتخلله ورش عمل وندوات ولقاءات وحلقات نقاشية وزيارات اثرية وعرض كالتشوراما، وتوقيع مذكرات تفاهم، على أن يكون حفل ختام الملتقى الفني الإبداعي لمحافظات الصعيد المشاركة، على المسرح الروماني مساء يوم الجمعة ٢١ فبراير بطريق الكباش بالمكتبة، حيث ستعرض كل مكتبة فقرات فنية وأدبية وفنون شعبية فلكلورية.

ومن جانبه، صرح محمد حسانى مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، ان المكتبة تستقبل حفل افتتاح الملتقي الفني الإبداعي التراثي الاول لمكتبة مصر العامة بالصعيد، موضحًا أن هذا الملتقي يعد الأول من نوعه لمكتبات الصعيد والذي تم تحت قيادة رشيدة وواعية تؤمن بضرورة تلاقي ثقافات المجتمع الواحد من أبناء الصعيد لتبادل الخبرات والعادات والتقاليد بين شمال الصعيد وجنوبه، حيث تم دعوة مكتبات مصر العامة بمحافظة قنا وأسوان والبحر الأحمر وأسيوط والوادي الجديد والمنيا، لحضور هذا الملتقي الضخم لمكتبات الصعيد لتكون بذلك مكتبة مصر العامة بالاقصر هي صاحبة السبق في جمع والتفاف شمال الصعيد وجنوبي في محافظة الاقصر عاصمة الثقافة والسياحة العالمية.

وأضاف “حساني”، أنه على هامش الملتقى قام نائب المحافظ، والسفير رضا الطايفي بافتتاح معرض التراث والحرف اليدوية الذي نظمته مكتبة مصر العامة بالأقصر، وبمشاركة محافظات الملتقي والذي بين التماثل والانسجام في المهارات الحرفية واليدوية لابناء الصعيد، كما تم افتتاح المعرض الفني للرسام محمود مدني الذي قدم فيه لوح فنية مبدعة عن التراث الاقصري الجميل، كما تم عمل ورشة فخار عملي وصناعة الالباستر علي طريقة المصري القديم، وفي نهاية اليوم الاول للملتقى، تم توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين مكتبة مصر العامة بالاقصر والبيت النوبي ومؤسسة المنار للتراث والحرف اليدويه بالأقصر، لتكون داعم للشباب لتعليمهم الحرف اليدوية والمشغولات الفنية، كما تم تنظيم ورشة عمل لمديري مكتبات مصر العامة بالصعيد، بعنوان "مكتبات مصر العامة.. الريادة والصدارة" بحضور السفير رضا الطايفي والدكتور أحمد أمان، والقيادات المشاركة لبحث آلية تعاون صندوق مكتبات مصر العامة مع مكتبات الصعيد وتقديم الدعم الثقافي والمعنوي لهم.

وقد رصدت مكتبة مصر العامة بالأقصر، الجهة المنظمة درع التميز والإبداع للملتقى والذى ستحصل عليه المكتبة الفائزة بالمركز الأول من خلال لجنة تقييم برئاسة السفير رضا الطايفى.

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