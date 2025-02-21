محرز وتوني يقودان تشكيل أهلي جدة أمام ضمك بالدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ضمك، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق أهلي جدة، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره ضمك بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في لقاء ينطلق في الرابعة و20 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة.

يقود الجزائري رياض محرز تشكيل أهلي جدة أمام ضمك، رفقة الإنجليزي إيفان توني والبرازيلي جالينو.

في المقابل، أعلن البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني لفريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أهلي جدة.

وشهد تشكيل ضمك ضد أهلي جدة غياب طارق حامد؛ لعدم الجاهزية الفنية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الجاري 2024-2025.

لم يشارك طارق حامد مع ضمك في الدوري السعودي سوى في مباراتين هذا الموسم، كما ينتهي عقده مع ناديه في صيف 2025.

يحتل ضمك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 24 نقطة، بينما يأتي أهلي جدة في المرتبة الخامسة وفي رصيده 38 نقطة.

تشكيل أهلي جدة ضد ضمك

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ميريح ديميرال - محمد بكر - سعد بالعبيد

خط الوسط: عيد المولد - فرانك كيسي - جابري فيجا - ماتيو دامس

وفي الهجوم: رياض محرز - إيفان توني - جالينو.