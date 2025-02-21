ads
الجمعة 21 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إنبي يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

انبى
انبى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة سموحة في الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب بتروسبورت

وجاء التشكيل على النحو التالي:


في حراسة المرمى: بودي سمير
في خط الدفاع: أحمد كالوشا محمد حامد محمد سمير عبد الوهاب محمد سمير سعد
في خط الوسط: مودي ناصر أحمد العجوز زياد كمال
في خط الهجوم: محمد شريف حتحوت رفيق كيو أحمد زكي

ويسعى إنبي إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة بينما يأمل سموحة في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب

احمد كالوشا الدوري المصري الممتاز بتروسبورت دوري المصري الممتاز ملعب بتروسبورت مواجهة سموحة