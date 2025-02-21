إنبي يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة سموحة في الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب بتروسبورت

وجاء التشكيل على النحو التالي:



في حراسة المرمى: بودي سمير

في خط الدفاع: أحمد كالوشا محمد حامد محمد سمير عبد الوهاب محمد سمير سعد

في خط الوسط: مودي ناصر أحمد العجوز زياد كمال

في خط الهجوم: محمد شريف حتحوت رفيق كيو أحمد زكي

ويسعى إنبي إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة بينما يأمل سموحة في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب