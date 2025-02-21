"الأرصاد الجوية": تحذر من الطقس هذا الأسبوع.. موجة باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا والصغرى بالقاهرة 10 درجات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس يوم غد السبت، مشيرة إلى استمرار موجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا حتي يوم الأربعاء القادم ، على كافة الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل يتراوح من 3: 4 درجة.

ومن المؤكد غدا ولعدة أيام متواصلة اضطراب في الملاحة البحرية والسواحل مثل البحر المتوسط على مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، وسرعة الرياح ترتفع بين 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار.

ويشهد غدا فرص أمطار خفيفة قد تكون بسيطة على السواحل الشمالية الشرقية ، أيضا سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأشارت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا كالتالي : القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.