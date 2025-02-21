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الجمعة 21 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"الأرصاد الجوية": تحذر من الطقس هذا الأسبوع.. موجة باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس يوم غد السبت، مشيرة إلى استمرار موجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا حتي يوم الأربعاء القادم ، على كافة الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل يتراوح من 3: 4 درجة.

ومن المؤكد غدا ولعدة أيام متواصلة اضطراب في الملاحة البحرية والسواحل مثل البحر المتوسط على مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، وسرعة الرياح ترتفع بين 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار.

ويشهد غدا فرص أمطار خفيفة قد تكون بسيطة على السواحل الشمالية الشرقية ، أيضا سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأشارت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا كالتالي : القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدا السبت علي كافة الانحاء شديدة البرودة سرعة الرياح سقوط أمطار خفيفة درجات الحرارة العظمى والصغرى مطروح والإسكندرية موجة باردة والإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح وسوهاج بالقاهرة السبت22فبراير