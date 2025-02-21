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الجمعة 21 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"العزاوي": زيارة وزير الخارجية السوري لبغداد خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية

البوابة نيوز
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قال الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الإستراتيجية ان زيارة السيد أسعد الشيباني إلى بغداد تاتي في وقت مهمة جدا لتعزيز التواصل بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون المشترك بينهما.

واشار العزاوي في تصريحات صحفية لاذاعة الشرق الأوسط أن العراق يعمل حاليا على الاعداد لعقد قمة بغداد في الأسبوع الأخير من شهر نيسان ابريل المقبل لتكون الزيارة الرسمية للوزير السوري خطوة نحو نجاح القمة.

وبين العزاوي: ان الملفات المطروحة في زيارة الشيباني ستكون في مجالات مختلفة اهمها الملف الامني وتعزيز التعاون في ضبط الحدود بين البلدين اضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.