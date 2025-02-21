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الجمعة 21 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تشيع جثمان زوج شقيقة وزير الكهرباء

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
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نعى موقع “البوابه نيوز” زوج شقيقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتشيع جثمان زوج شقيقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة من مسجد الشربتلي بالتجمع، بعد أن لقي مصرعه أمس وأصيبت شقيقته إثر تعرضهما لحادث بطريق القطامية العين السخنة.

وكان قد لقى زوج شقيقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مصرعه وأصيبت شقيقته إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القطامية  العين السخنة وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان وتم نقلهما إلى المستشفى، فيما قام ونش مرورى برفع حطام الحادث بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بانقلاب سيارة ملاكى بطريق القطامية - العين السخنة وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث. 

زوج شقيقة وزير الكهرباء مسجد الشربتلي بالتجمع مصرعه