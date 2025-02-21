تعرف على الفئات المستثناة من تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

تلقت هيئة تنشيط السياحة قرارا من مجلس إدارة هيئة المتحف الكبير برئاسة الدكتور أحمد غنيم، بإعفاء عدد من الفئات من رسوم الزيارات دون اجازات الاسبوع والعطلات الرسمية والأعياد.

وتضمن القرار إعفاء صحفيين وزارة السياحة والاثار المصريين والمعتمدين لدى الوزارة من تذاكر الدخول شريطة حمل تحقيق شخصية سارٍ، وكذا العاملين بوزارة السياحة والآثار وأسر الشهداء والمحاربين القدماء بالإضافة إلى السفراء المعتمدين لدى مصر وحرمهم، والدارسين المصريين بالجامعات الحكومية فقط في التخصصات التالية "الآثار- المتاحف- السياحة-التاريخ - الحضارةً- التراث - والإرشاد السياحي- والفنون الجميلة -العمارة - الفنون التطبيقية -التربية الفنية" شريطة اطهار كارنيه تحقيق الشخصية.

كما شمل القرار رحلات المدارس الحكومية الابتدائي والاعدادي فقط مع إعفاء مشرف واحد مرافق لكل ١٠ طلاب شريطة تنسيق مسبق قبل الزيارة بشهر على الأقل، علاوة على دور الأيتام المصرية ومؤسسات الرعاية المتخصصة تحت إشراف وزارة التضامن.

وحول إعفاء بعض الفئات من رسوم الزيارة طول ايام الاسبوع شمل القرار اعفاء ذو القدرات الخاصة من المصريين والاجانب والاطفال اقل من ٦ سنوات بكافة الجنسيات واعضاء المجلس الدولي للمتاحف سواء مصريين ومن يحملون جنسيات اخرى وذلك وفقا لضوابط الصادرة من المجلس الأعلى للآثار.

كما شمل القرار تسديد نصف رسوم تذكرة زيارة المكتب لمن هم اكبر من ٦٠ عام من المصريين وكذا الطالب المصري وغير المصري الذي بلغت أعمارهم ٢٥ عاما ووكذا علي المصري المتزوج بمصرية والعكس شريطة إثبات القرابة كما قرر المتحف منح ٥٪؜ على تخفيض للمجموعات السياحية التي تصل عدد ١٠٠٠ فرد شريطة ان تستخدم التذاكر بحد اقصى خلال ٦ أشهر من تاريخ الاصدار.